Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Грабитель залез в квартиру к 72-летней женщине через окно, связал ее и изнасиловал

Во Франции алжирец изнасиловал и ограбил 72-летнюю женщину в ее доме
Alexis Sciard/Global Look Press/Keystone Press Agency

Во Франции мигрант ограбил и изнасиловал 72-летнюю женщину, ворвавшись к ней домой через окно. Об этом пишет Le Parisien.

В понедельник, 5 января, полиция задержала подозреваемого в ограблении и насилии над пенсионеркой из Ле-Мюро, департамент Ивелин. По данным властей, вечером 15 декабря прошлого года он ворвался в дом к одинокой женщине. За несколько минут до вторжения она заметила, что окно на террасу неплотно закрыто, подошла к нему и увидела снаружи подозрительного незнакомца в черной маске.

Мужчина напал на пожилую женщину, повалил ее на пол и потребовал денег, после чего сорвал с жертвы кольца, браслеты и ожерелье. Затем он связал пострадавшую кабелями и бельем, которые нашел на месте преступления. Далее грабитель затащил пенсионерку в спальню, где изнасиловал ее, перерезал веревки и скрылся через дверь, забрав с собой украшения, телефон и ключи от дома. Пострадавшая вызвала скорую и была доставлена в больницу, в результате нападения она получила «глубокую психологическую травму».

Следователи обнаружили ДНК нападавшего на одежде потерпевшей. Образец совпала с профилем грабителя и насильника, совершившего аналогичное преступление в 2024 году в пригороде Руана. Тогда его личность не удалось установить, но в этот раз сотрудники правоохранительных органов идентифицировали предполагаемого насильника. Им оказался бездомный 32-летний алжирец, находящийся под угрозой депортации. Его задержали в доме друга, у которого он жил в Ле-Мюро. На допросе подозреваемый признался в содеянном.

Ранее ухажер с сайта знакомств избил и ограбил россиянку на первом свидании. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573751_rnd_1",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+