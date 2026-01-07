Грабитель залез в квартиру к 72-летней женщине через окно, связал ее и изнасиловал

Во Франции мигрант ограбил и изнасиловал 72-летнюю женщину, ворвавшись к ней домой через окно. Об этом пишет Le Parisien.

В понедельник, 5 января, полиция задержала подозреваемого в ограблении и насилии над пенсионеркой из Ле-Мюро, департамент Ивелин. По данным властей, вечером 15 декабря прошлого года он ворвался в дом к одинокой женщине. За несколько минут до вторжения она заметила, что окно на террасу неплотно закрыто, подошла к нему и увидела снаружи подозрительного незнакомца в черной маске.

Мужчина напал на пожилую женщину, повалил ее на пол и потребовал денег, после чего сорвал с жертвы кольца, браслеты и ожерелье. Затем он связал пострадавшую кабелями и бельем, которые нашел на месте преступления. Далее грабитель затащил пенсионерку в спальню, где изнасиловал ее, перерезал веревки и скрылся через дверь, забрав с собой украшения, телефон и ключи от дома. Пострадавшая вызвала скорую и была доставлена в больницу, в результате нападения она получила «глубокую психологическую травму».

Следователи обнаружили ДНК нападавшего на одежде потерпевшей. Образец совпала с профилем грабителя и насильника, совершившего аналогичное преступление в 2024 году в пригороде Руана. Тогда его личность не удалось установить, но в этот раз сотрудники правоохранительных органов идентифицировали предполагаемого насильника. Им оказался бездомный 32-летний алжирец, находящийся под угрозой депортации. Его задержали в доме друга, у которого он жил в Ле-Мюро. На допросе подозреваемый признался в содеянном.

Ранее ухажер с сайта знакомств избил и ограбил россиянку на первом свидании.