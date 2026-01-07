Размер шрифта
В африканской стране предотвратили попытку убийства президента

В Буркина-Фасо пресечен заговор с целью убийства чиновников и президента страны
Kilaye Bation/AP

Сотрудники службы безопасности Буркина-Фасо пресекли заговор с целью убийства высокопоставленных чиновников, а также президента страны Ибрагима Траоре. Об этом заявил министр безопасности Буркина-Фасо Махамаду Сана в эфире телерадиокомпании RTB.

»[Служба безопасности] Буркина-Фасо в очередной раз пресекла попытки дестабилизации», — сказал он.

По словам министра, операция была запланирована на третье января, в 23.00 по местному времени. Целями атаки должны были стать военнослужащие, гражданские, а также глава государства, капитан Ибрагим Траоре.

Отмечается, что убийство Траоре планировалось совершить с близкого расстояния, либо путем взрыва его дома. После ликвидации президента злоумышленники намеревались вывести из строя базу беспилотников и провести наземную операцию при участии внешних вооруженных сил.

Сана добавил, что в настоящий момент расследование и задержания продолжаются, ситуация находится под контролем.

В мае 2025 года президент Ибрагим Траоре рассказал, что его страна попросила Россию о помощи. По словам политика, наиболее важно для Буркина-Фасо получить помощь в развитии военной промышленности, обучении молодежи технологиям и борьбе с терроризмом.

Ранее в Буркина-Фасо правительство одобрило восстановление смертной казни.

