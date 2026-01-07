Размер шрифта
Одна из пострадавших раскрыла детали крушения аэролодки в Карелии

Пострадавшая в аварии с лодкой в Карелии сообщила о странном поведении водителя
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Одна из пострадавших при опрокидывании аэролодки в Карелии рассказала 78.ru, что водитель судна был трезвым, однако «крайне странно» управлял им.

По словам женщины, авария произошла около пяти часов вечера 6 января. Группа из пяти туристов возвращалась с острова Кижи по замерзшему водоему. Собеседница портала отметила, что в какой-то момент водитель вместо того, чтобы затормозить, нажал на газ, и лодка влетела в маленький полуостров.

«Он (водитель — прим. ред.) почему-то вообще поехал не по своей траектории. <...> Он был трезвый», — поделилась подробностями туристка, отметив, что водитель пострадал больше всех.

Она добавила, что также ситуацию осложнили погодные условия: плохая видимость, темнота и снегопад.

Женщина показала фотографии со своими ушибами. Судя по снимкам, она сильно ушиблась сразу в нескольких местах: большие синяки можно увидеть на лице, руках и ногах.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, маломерное судно на воздушной подушке опрокинулось в акватории Онежского озера. В аварии пострадали три человека. По факту случившегося проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее на канале в Ленобласти лодка врезалась в мост и перевернулась.

