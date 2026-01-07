Еврокомиссар по обороне оценил планы США захватить Гренландию

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс усомнился, что администрация президента США в итоге решится применить силу для захвата Гренландии. Его слова приводит LRT.

По его словам, такое развитие событий будет означать конец НАТО. В Белом доме, вероятно, очень хорошо это понимают, считает еврокомиссар. Кубилюс заверил, что если Вашингтон стремится усилить безопасность в регионе, то может просто расширить военное присутствие.

Нет необходимости угрожать и запугивать разговорами о захвате Гренландии. Это создаст «беспрецедентный парадокс для НАТО», отметил политик.

«Если США применят военную силу против Гренландии, что они сделают как член НАТО? НАТО придется защищать одного из своих членов – Данию и ее территории – от агрессии», — задался вопросом Кубилюс.

В связи с этим он усомнился, что Соединенные Штаты в итоге применят конкретные меры против острова. Возможны громкие заявления, угрозы и разговоры, однако риторика не перейдет в политику, утверждает еврокомиссар.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает несколько вариантов присоединения Гренландии, включая силовой. Она напомнила, что Трамп «ясно дал понять», что приобретение Гренландии является приоритетом нацбезопасности США и «жизненно важно для сдерживания противников в арктическом регионе».

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.