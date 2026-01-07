Размер шрифта
В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, ранен мирный житель

Гладков сообщил о ранении мужчины при атаке дрона под Грайвороном
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника на автомобиль в Грайворонском округе.

По его данным, инцидент произошел на участке автодороги Грайворон — Безымено. Автомобиль получил повреждения.

В результате удара пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения спины и плеча. Медицинскую помощь пострадавшему оказали, а от госпитализации он отказался.

Накануне в Грайвороне в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. По данным Гладкова, мужчина сам обратился в местную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

До этого в результате атаки дронами Вооруженных сил Украины двух муниципалитетов в Белгородской области пострадали два мирных жителя. По словам Гладкова, один из ударов пришелся по автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. В результате удара FPV-дрона множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и ног получил мужчина. Его доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Ранее в Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост на трассе в Крым.

