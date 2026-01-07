Размер шрифта
Наталью Штурм ограбили в Испании

Певица Наталья Штурм сообщила, что у нее ограбили апартаменты в Испании
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм рассказала в Telegram-канале, что ее апартаменты в Испании ограбили во второй раз.

По словам Штурм, в первый раз у нее украли огромный телевизор. В этот раз злоумышленники забрали варочную панель.

«Больше нечего было красть. Не думала, что даже старую варочную панель стырят. Причем забавно, я телек припрятала под кровать, сами воры (скорее всего марокканцы) не догадались бы залезть туда. Но после того, как я сообщила фирме, которая делала за квартирой, проверить наличие телека, исчез и он. Не сомневаюсь, что «дочистили» квартиру представители той самой фирмы», — отметила певица.

Штурм сделала вывод, что уровень краж и преступности в Европе зашкаливает. Артистка посоветовала любителям путешествий быть настороже и не брать ничего ценного в поездки. По словам певицы, местные полицейские никак не реагируют на кражи.

«Они любезны, но таких пострадавших тысячи, им все равно. В лучшем случае вы получите страховку», — поделилась исполнительница.

Ранее блогер Игорь Синяк сообщил об ограблении квартиры в Париже.

