Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с праздником Рождества Христова и Новолетием. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви.

«Его Превосходительству Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской Федерации. Примите искренние поздравления с праздником Рождества Христова и Новолетием», — заявил он.

По словам патриарха, в святые дни сердца православных людей преисполняются особой духовной радостью, поскольку пришедший на землю Спаситель даровал возможность всякому уверовавшему обрести вечную жизнь.

В поздравлении он обратил внимание на труд главы государства, который он осуществляет в течение многих лет, неустанно заботясь о процветании России, укреплении ее суверенитета, а также сохранении традиционных ценностей. Глава РПЦ обратил внимание на вклад российского лидера в развитие церковно-государственного соработничества, способствующего консолидации народа и патриотическому воспитанию поколения.

Патриарх пожелал Путину крепкого здравия и благоденствия, щедрой помощи Божией и успехов.

Глава РПЦ напомнил, что Рождество является праздником в честь рождения Иисуса Христа, которого христиане считают центральной фигурой всей мировой истории. 7 января Рождество вместе с Русской православной церковью отмечают также ряд поместных православных церквей, старообрядцы и греко-католики. После праздника, с 8 по 17 января, у православных верующих продолжаются святки — дни, посвященные особому духовному торжеству.

