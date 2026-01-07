Размер шрифта
Захарова ответила на заявление США о «бескровной» операции в Венесуэле

Захарова удивилась заявлениям США о бескровной операции в Венесуэле
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что осталась поражена после заявлений Вашингтона о якобы «бескровной» операции в Венесуэле и указала госдепу США на погибших граждан Боливарианской Республики и Кубы.

«То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы — они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ», — заявила она.

Захарова задалась вопросом, считают ли за людей граждан Венесуэлы и Кубы. Она отметила, что не знает, кто дал американской стороне право не видеть те кровавые последствия, которые они устроили. Представитель МИД подчеркнула, что ООН также не дала должную оценку гибели людей, как это было с нанесением удара в новогоднюю ночь по кафе в Херсонской области.

Представитель МИД обратила внимание, что в случае с Венесуэлой речь идет о гибели десятков людей за 42 минуты.

По данным телеканала ABC News, США потребовали от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Кроме того, Венесуэла должна согласиться на сотрудничество в сфере добычи нефти исключительно с США.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее в Совфеде заявили, что нефть для США важнее демократии.

