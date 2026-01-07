Экс-капитан «Спартака»: в команде будет сложно любому тренеру

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков оценил назначение Хуана Карседо на пост тренера московского «Спартака», отметив, что в клубе будет сложно любому специалисту, передает «Чемпионат».

«В «Спартаке» всегда сложно. Любому тренеру будет трудно дать результат здесь и сейчас. Посмотрим, к чему это приведет. Ему не поможет опыт работы в «Спартаке» в штабе у Эмери — это все другая жизнь и уже другая планета», — сказал Глушаков.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

