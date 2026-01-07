Размер шрифта
В Оренбургской области арестовали мужчину, признавшегося в утоплении ребенка в ванне

Житель Бузулука утопил ребенка сожительницы в ванне из-за плача
СУ СК России по Оренбургской области

В Бузулуке арестовали местного жителя, признавшегося в убийстве ребенка сожительницы, сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Инцидент произошел в ночь на 6 января в квартире на улице Гая. По версии следствия, 21-летний мужчина применил насилие к ребенку, а затем опустил его в ванну с водой и удерживал там, пока мальчик не перестал подавать признаки жизни. Молодого человека задержали и допросили, он полностью признал свою вину.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области сообщили, что мужчина расправился с сыном сожительницы, родившимся в 2024 году. В тот момент убийца был пьян.

«Мальчик плакал, чем помешал мужчине и он, сначала избил его, а потом утопил в ванной. Мать ребенка в этот момент спала, так как тоже находилась в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. («Убийство»). Обвиняемый арестован.

Ранее в Ярославской области вынесли приговор матери, выбросившей плачущего младенца из окна.
 
