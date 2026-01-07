Размер шрифта
Лукашенко заявил, что Бог услышал его просьбу о зиме

Лукашенко рассказал, как попросил Бога о снежной зиме
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с прихожанами храма в деревне Околица в Минском районе рассказал, что просил Бога о морозной и снежной зиме и, по его словам, эта просьба была услышана. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава государства отметил, что коммунальные и экстренные службы справились с последствиями снегопадов, особо выделив ситуацию в Гомельской области, где, по его словам, высота снежного покрова местами превышает уровень колена.

Лукашенко пояснил, что сам обращался с просьбой о настоящей зиме — с морозом и снегом, и в итоге погодные условия оказались даже более суровыми, чем ожидалось. Он подчеркнул, что рад возвращению снежной зимы, пусть и не такой, как в детстве, но все же по-настоящему зимней. В завершение президент пожелал, чтобы и жизнь у белорусов была такой же «настоящей».

Александр Лукашенко посетил храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» и обратился к экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину. Во время службы президент заявил, что священнослужители внесли большой вклад в поддержание мира в Белоруссии.

Ранее стало известно, в каком храме был Путин на Рождество.

