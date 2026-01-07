Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Пермском крае

Появилось видео с места крушения частного вертолета в Пермском крае 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27574105_rnd_0",
    "video_id": "record::a770a8b4-7921-4949-a12e-9177b764163c"
}

В сети появилось видео с места крушения частного двухместного вертолета в Пермском крае. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах можно увидеть обломки вертолета, которые лежат в снегу, а также мужчину, который пытается оттащить пострадавшего от разбившегося воздушного судна. Чуть позже ему на помощь прибегает второй человек. Видно, что вертолет упал неподалеку от жилого сектора.

ЧП произошло на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. По предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получил пилот воздушного судна. Вместе с ним был еще пассажир. Чуть позже в региональном управлении МЧС России сообщили, что оба не выжили. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

До этого в Подмосковье спасли двух человек после падения легкомоторного самолета. Спасателям пришлось преодолеть значительное расстояние, идти в темноте по лесу и болотам, чтобы помочь выжившим. Для эвакуации были задействованы вертолет и носилки. Пострадавших доставили к врачам, выясняются причины аварии.

Ранее четырех человек не удалось спасти после падения вертолета в Дагестане.
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+