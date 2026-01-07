Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Пермском крае

В сети появилось видео с места крушения частного двухместного вертолета в Пермском крае. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах можно увидеть обломки вертолета, которые лежат в снегу, а также мужчину, который пытается оттащить пострадавшего от разбившегося воздушного судна. Чуть позже ему на помощь прибегает второй человек. Видно, что вертолет упал неподалеку от жилого сектора.

ЧП произошло на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. По предварительной информации, травмы, несовместимые с жизнью, получил пилот воздушного судна. Вместе с ним был еще пассажир. Чуть позже в региональном управлении МЧС России сообщили, что оба не выжили. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

До этого в Подмосковье спасли двух человек после падения легкомоторного самолета. Спасателям пришлось преодолеть значительное расстояние, идти в темноте по лесу и болотам, чтобы помочь выжившим. Для эвакуации были задействованы вертолет и носилки. Пострадавших доставили к врачам, выясняются причины аварии.

Ранее четырех человек не удалось спасти после падения вертолета в Дагестане.