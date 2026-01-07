Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Подольске спецслужбы оцепили двор после взрыва

«Осторожно, Москва»: в Подольске оцепили двор после вероятного подрыва гранаты
Shutterstock/FOTODOM

В Подольске оцепили двор на Юбилейной улице после, предположительно, взрыва гранаты. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам местных жителей, территорию перекрыли, на месте работают экстренные и специальные службы. По предварительной информации, мужчина мог привести в действие гранату. Данные о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне в Москве на Шелепихинской набережной обнаружили пять гранат, упакованных в черный пакет. По данным СМИ, об опасной находке в одном из нежилых помещений сообщил мужчина. У найденных боеприпасов были черные чеки. После сообщения о случившемся на место выехали экстренные службы.

До этого в столичном районе Свиблово оцепили двор из-за взрывчатки, которую могли заложить между левым колесом и бампером Lada Priora. По данным Telegram-каналов, подозрительный запах учуяла собака частного кинолога. Когда она начала лаять, хозяин вызвал полицию.

Ранее 18-летняя девушка попыталась подорвать автомобиль офицера в Ставрополе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573997_rnd_2",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+