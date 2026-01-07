В Подольске спецслужбы оцепили двор после взрыва

В Подольске оцепили двор на Юбилейной улице после, предположительно, взрыва гранаты. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам местных жителей, территорию перекрыли, на месте работают экстренные и специальные службы. По предварительной информации, мужчина мог привести в действие гранату. Данные о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне в Москве на Шелепихинской набережной обнаружили пять гранат, упакованных в черный пакет. По данным СМИ, об опасной находке в одном из нежилых помещений сообщил мужчина. У найденных боеприпасов были черные чеки. После сообщения о случившемся на место выехали экстренные службы.

До этого в столичном районе Свиблово оцепили двор из-за взрывчатки, которую могли заложить между левым колесом и бампером Lada Priora. По данным Telegram-каналов, подозрительный запах учуяла собака частного кинолога. Когда она начала лаять, хозяин вызвал полицию.

Ранее 18-летняя девушка попыталась подорвать автомобиль офицера в Ставрополе.