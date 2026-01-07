Размер шрифта
Эстония планирует достроить забор на границе с Россией к концу 2027 года

В Эстонии планируют достроить инфраструктуру на границе с РФ к концу 2027 года
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Власти Эстонии планируют завершить строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года. Об этом порталу ERR рассказал заместитель гендиректора эстонского департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаар.

«Департамент полиции и пограничной охраны планирует завершить все работы, связанные со строительством пограничной инфраструктуры на восточной границе, к концу 2027 года», — сказал он.

В декабре прошлого года временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что масштаб военных приготовлений Латвии у границы с Россией нарастает. По его словам, Латвия совместно с партнерами по НАТО, включая Литву, Эстонию, Польшу, готовится к созданию «единой интегрированной системы укреплений» на границах с РФ и Белоруссией — так называемой Балтийской оборонительной линии.

До этого журнал Economist написал, что Балтийское море может стать ключевым местом потенциального противостояния России и НАТО. Журналисты обратили внимание, что в регионе — высокая концентрация энергетических и телекоммуникационных объектов. Например, по дну моря проходят газопроводы Balticconnector.

Ранее сообщалось, что власти Латвии хотят разобрать железную дорогу на границе с Россией.

