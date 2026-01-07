Грэм заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути»

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил властям Ирана уничтожением и заявил, что помощь народу республики «уже в пути». Его слова приводит телеканал Fox News.

По его словам, если аятоллы продолжат агрессию против мирных жителей, «которые требуют лучшей жизни», то президент США Дональд Трамп «уничтожит их».

«В Иране будут изменения. Это будут самые масштабные изменения в истории Ближнего Востока - избавиться от этого нацистского режима. Народ Ирана - помощь уже в пути», — заявил Грэм.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее в США оценили протесты в Иране.