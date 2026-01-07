Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Грэм заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути»

Сенатор Грэм пригрозил, что Дональд Трамп уничтожит власти Ирана
Fox news

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил властям Ирана уничтожением и заявил, что помощь народу республики «уже в пути». Его слова приводит телеканал Fox News.

По его словам, если аятоллы продолжат агрессию против мирных жителей, «которые требуют лучшей жизни», то президент США Дональд Трамп «уничтожит их».

«В Иране будут изменения. Это будут самые масштабные изменения в истории Ближнего Востока - избавиться от этого нацистского режима. Народ Ирана - помощь уже в пути», — заявил Грэм.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее в США оценили протесты в Иране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574087_rnd_8",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+