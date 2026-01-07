Стало известно количество погибших в результате крушения вертолета в Пермском крае

МЧС: при крушении вертолета в Пермском крае погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения частного вертолета в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха «Ашатли-парк». К сожалению, в результате крушения вертолета погибли два человека. На земле разрушений нет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

ЧП произошло на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы. По данным регионального управления МЧС России, после приземления воздушное судно опрокинулось на бок. Возгорания не последовало, подчеркивается в заявлении. В результате инцидента травму получил пилот, его госпитализировали.

