Европейский союз (ЕС) более не представляет собой глобальную силу из-за брюссельской бюрократии. Об этом сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Евросоюза как глобальной силы больше не существует. Ему положила конец неизбранная брюссельская бюрократия», — сказал он.

Спикер привел в пример украинский кризис, заявив, что никто не хочет говорить с ЕС об Украине, сколько бы Брюссель ни заявлял о важности этого вопроса для безопасности Европы. Папуашвили добавил, что европейские лидеры теперь вынуждены выпрашивать, чтобы их допустили к переговорам.

28 ноября генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Годом ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

Ранее в Грузии обвинили Евросоюз в «двойных стандартах».