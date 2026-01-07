Размер шрифта
В России создадут уголки здорового питания в магазинах

В российских магазинах появятся уголки здорового питания
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Власти России намерены мотивировать розничные продуктовые магазины увеличивать продажи правильных продуктов, в том числе за счет появления в магазинах уголков правильного питания. С планом, утвержденным правительством РФ, ознакомились в ТАСС.

Предполагается, что с помощью таких уголков россияне смогут больше узнавать о составе продуктов и соотношении белков, жиров и углеводов и полезных веществ в них.

Ожидается, что такая мера поможет повысить доступность полезных продуктов у граждан России. Ответственными за ее реализацию назначены Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, региональные власти и сами магазины. На протяжении работы этой программы они будут отчитываться о своей работе перед кабмином.

Реализовать данную программу планируется в период с 2026 по 2030 годы.

До этого отмечалось, что россияне за 2025 год стали чаще включать в рацион фрукты, мясо и овощи, но уровень потребления соли и сахара остается слишком высоким. Если год назад свое питание могли назвать сбалансированным лишь 34% респондентов, то сейчас — уже 42%.

Ранее в Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем из-за ожирения у детей.

