«Макрон явно хочет войны!»: во Франции призвали к отставке Макрона

Филиппо призвал к отставке Макрона после его слов об отправке военных на Украину

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X призвал отправить президента Франции Эммануэля Макрона в отставку после его слов о готовности отправить несколько тысяч военных на Украину.

«Макрон явно хочет войны! Чтобы отменить выборы 2027 года? Чтобы держать французов в страхе? Чтобы добиться создания «европейской армии»? Конечно, все так! Тогда отстраните его от власти!» — написал Филиппо.

По его словам, в настоящее время только Великобритания всерьез рассматривает возможность отправки своих войск на Украину. Остальные государства Европы выступают против этого, поскольку понимают, что в таком случае им придется вступить в войну с Россией, добавил политик.

7 января Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. Он отметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.