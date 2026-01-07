Стала известна причина смерти актрисы Брижит Бардо

Онкологическое заболевание стало причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо. Об этом пишет журнал Paris Match.

Подробности рассказал ее муж Бернар д'Ормаль. В последнее время из-за болей в спине актриса говорила, что теряет желание жить.

«За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза — в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело», — сказал Бернар.

О смерти Брижит Бардо сообщило издание Le Figaro 28 декабря. Актриса скончалась в возрасте 91 года. Точная причина смерти знаменитости не называется, известно лишь то, что она болела и незадолго до кончины проходила лечение в больнице. Бардо сделали операцию, после которой она продолжила восстановление в своем доме в Сен-Тропе. Прощание с артисткой состоится сегодня, 7 января.

В октябре появлялись слухи о смерти Бардо, однако тогда актриса опровергла ложную информацию. Она назвала человека, распространившего эту фейковую новость, «идиотом».

