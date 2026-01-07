Стало известно, как Дзюба вел себя в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, что Артем Дзюба всегда поддерживал молодых игроков петербургской команды, передает «Матч ТВ».

«Дзюба вообще красавчик. Но среди игроков не было людей, которые прямо нападали бы на тебя. Хотя понятно, когда в «Зените» играли Быстров, Аршавин, Широков, Керж, они немножко могли подтравливать, но это тоже закаляло», — сказал Гасилин.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре чемпионата России обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

Ранее сообщалось о том, что «Акрон» ищет замену Дзюбе.