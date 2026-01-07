Политолог назвал причину дерадации отношений России и Украины

Газовые конфликты нулевых годов из-за энергоносителей стали отправной точкой для деградации отношений России и Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Евгений Минченко.

Как отметил эксперт, после распада ССШ Киев получал выгодные для себя преференции, включая скидки на голубое топливо. В то же время украинские элиты вели между собой борьбу за прибыльные контракты, пытаясь влезть в эти транзитные цепочки.

«Газовые войны всегда заканчивались подписанием невыгодных для Украины соглашений. Но эти соглашения позволяли зарабатывать политикам, находившимся у власти», — пояснил политолог.

Первая российско-украинская газовая война началась 1 января 2006 года, когда из-за долгов Киева «Газпром» перекрыл поставки газа для нужд Украины. Та, в свою очередь, возобновила несанкционированный отбор газа. После этого в ущербе оказались европейские потребители. Так, дефицит топлива в Австрии составил 18% от необходимого стране объема, а в Венгрии – 40%.

Через несколько дней после прекращения поставок газа на Украину был подписан новый пятилетний контракт, в соответствии с которым увеличилась как цена российского газа, так и ставка транзита через территорию Украины.

Ранее на Украине сообщили о невостребованности новых маршрутов для импорта газа.