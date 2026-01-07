В Колумбии оценили вероятность атаки со стороны США

Глава МИД Мапи: Колумбия считает, что дело до атаки США против страны не дойдет

Возможность операции США против Колумбии существует, однако до этого дело не дойдет. Об этом заявила министр иностранных дел страны Йоланда Вильявисенсио Мапи, передает РИА Новости.

«Такая возможность существует, но мы считаем, что благодаря дипломатическим каналам, а также мобилизации граждан в защиту суверенитета и достоинства, не только в Колумбии, но и во всех странах, которые считают происходящее произволом, до этого дело не дойдет», — сказала она.

В конце декабря президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида потребовал от президента Колумбии Густаво Петро пресечь наркопроизводство в стране. По словам президента США, Вашингтону известно о местонахождении трех крупных точек, где производят кокаин, и лидеру Колумбии «лучше закрыть их быстро».

В ответ Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты своей родины. Он заявил, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее президент Колумбии счел обвинения со стороны Трампа следствием «старческого разума».