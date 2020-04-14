«Важнейшее разоблачение»: на Украине задержали генерала СБУ

На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

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«Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов», — заявили в ведомстве.

Украинские силовики утверждают, что Шайтанов много лет был агентом Федеральной службы безопасности России.

По данным СБУ, он работал в Департаменте контрразведывательных операций ФСБ. В ведомстве также уверены, что задержанный был причастен к покушению на чеченского добровольца Адама Осмаева.

К списку преступлений, которые Шайтанов якобы совершил, также отнесли передачу российским спецслужбам информации о некоторых тайных операциях в Донбассе. Кроме того, СБУ считает, что он хотел совершить теракты на территории Украины, выбирая исполнителей из числа ветеранов боевых действий. На это якобы указывают аудиосообщения, которые попали в распоряжение украинской службы безопасности.

В сообщении СБУ указывается, что Шайтанову в ближайшее время предъявят обвинение в государственной измене и подготовке террористического акта.

«К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции достоинства, который должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию», — приводит «Новая газета» слова главы СБУ Ивана Баканова. Он отметил, что

это было «важнейшее разоблачение» СБУ «за всю историю независимости».

В январе этого года украинская национальная полиция задержала «группу киллеров», которые якобы причастны к убийству Амины Окуевой — жены Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России.

О задержании предполагаемых преступников сообщил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств… и в том числе — в убийстве Амины», — написал чиновник на своей странице в Facebook, отметив, что биоматериалы задержанного совпадают с найденными на оружии, которое было брошено на месте преступления.

Аваков также напомнил, как погибла женщина. По его словам, трагедия произошла в 2017 году на железнодорожном переезде недалеко от Киева. Неизвестные расстреляли машину Осмаева и Окуевой. Мужчину ранили, а женщина была убита.

«Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день», — отметил министр, заверив, что по этому делу идут следственные действия.

В феврале Киевский апелляционный суд одного из тогда задержанных подозрваемых оставил под стражей, передает РИА «Новости».

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Во время происшествия на переезде Осмаев был в федеральном розыске в России. Его обвиняют в подготовке покушения на российского главу Владимира Путина. Его жена — Амина Окуева — ранее участвовала в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ.

В 2017 году украинские правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство» УК Украины. По словам Осмаева, на его автомобиль напали сразу после того, как он пересек переезд. Он пытался оказать первую помощь своей жене, но ей попали в голову.

«Вокруг меня все разлеталось, панель вся. Я сколько мог проехал, потому что пули попали в двигатель, машина остановилась», — вспоминал выходец из Чечни.

Силовики Украины в качестве предварительной версии совершенного преступления рассматривали «российский след». Об этом, в частности, говорил бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он предположил, что за этой трагедией стоят российские спецслужбы, которые хотели таким образом дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

Он также выразил мнение, что это могли сделать и граждане Чечни. Но глава Чеченской республики Рамзан Кадыров впоследствии опроверг эту версию, заявив, что отрицает связь убитой с регионом или его жителями.