«Перекидывали по разным гейтам»: россияне застряли в аэропорту Египта на 14 часов

В Египте россияне 12 часов не могли покинуть аэропорт Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, всего в воздушной гавани вылета ожидали 200 граждан РФ. Как рассказали сами пострадавшие, их рейс переносили несколько раз. Представители авиакомпании не называли причину и не отвечали на вопросы о том, сколько еще клиентам ждать.

«Вместо этого пассажиров перекидывали по разным гейтам, где им не хватало места, и они начинали ссориться между собой», – сообщается в публикации.

Позже россияне устали от происходящего и заблокировали гейты, чтобы пассажиры других рейсов не могли зарегистрироваться. В результате их обеспечили едой и водой, спустя два часа они уже летели домой. По данным канала, причиной была поломка.

Тем не менее, в аэропорту сотрудники отказались ставить отметки о задержке рейса на посадочных талонах, поэтому туристы не могут рассчитывать на компенсацию за 14-часовую задержку.

