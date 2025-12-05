На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Перекидывали по разным гейтам»: россияне застряли в аэропорту Египта на 14 часов

Baza: в Египте 200 граждан РФ не смогли вылететь из аэропорта из-за поломки
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В Египте россияне 12 часов не могли покинуть аэропорт Шарм-эль-Шейха из-за задержки рейса. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, всего в воздушной гавани вылета ожидали 200 граждан РФ. Как рассказали сами пострадавшие, их рейс переносили несколько раз. Представители авиакомпании не называли причину и не отвечали на вопросы о том, сколько еще клиентам ждать.

«Вместо этого пассажиров перекидывали по разным гейтам, где им не хватало места, и они начинали ссориться между собой», – сообщается в публикации.

Позже россияне устали от происходящего и заблокировали гейты, чтобы пассажиры других рейсов не могли зарегистрироваться. В результате их обеспечили едой и водой, спустя два часа они уже летели домой. По данным канала, причиной была поломка.

Тем не менее, в аэропорту сотрудники отказались ставить отметки о задержке рейса на посадочных талонах, поэтому туристы не могут рассчитывать на компенсацию за 14-часовую задержку.

Ранее в Бразилии загорелся самолет с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами