«Захватили Крым»: глава Польши обвинил Россию в агрессии

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором и заявил, что российские власти захватили Крымский полуостров.

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Заявление польского политика было опубликовано в издании W Polityce.

«Россия агрессор на Украине. Она не остановила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов, а также агрессивна по отношению к другим странам. Он демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы», — указал он.

Отметим, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум в соответствии с международными нормами, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

О том, что отношения между Россией и Польшей ухудшились за последние несколько лет из-за постоянных попыток Варшавы переписать историю, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Мы не можем и не станем безропотно смотреть, как наши оппоненты перекореживают историю под свои конъюнктурные политические интересы. Нам, в отличие от наших оппонентов, нет нужды искажать исторические факты», — выразил мнение дипломат.

По словам Андреева, отношения между Москвой и Варшавой были нормальными до 2014 года, но потом Польша стала пытаться переписать историю и подогнать ее под свои интересы.

«Делается это с целью ослабить международные позиции современной России», — добавил посол.

Историческая концепция, которую Польша пытается продвинуть, такова: СССР уравнивается с Третьим рейхом, а роль русских «умаляется».

«Во Второй мировой войне победил прежде всего Советский Союз, а также те — и только те, кто тогда был на нашей стороне», — напомнил российский посол.

Неделей ранее посольство РФ в Германии заявило, что с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «набирает обороты польский исторический ревизионизм». Попытки выставить Советский Союз одним из виновников войны в дипмиссии назвали «аморальными».

«Именно наша страна внесла решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену — 27 млн жизней советских граждан», — говорится в заявлении посольства РФ.

Кроме того, там напомнили о польских солдатах и офицерах, сражавшихся против нацистов в рядах РККА — в составе Войска Польского.

Обострение отношений между Москвой и Варшавой возникло на почве разногласий в вопросах интерпретации событий Второй мировой войны.

27 декабря российского посла даже пригласили для беседы в МИД Польши. Причиной тому послужила дискуссия, развернувшаяся после слов Владимира Путина о Юзефе Липском, который перед началом Второй Мировой (1935-1939 годы) занимал пост польского посла в Германии.

Президент России назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку тот обещал установить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

По рассказам Сергея Андреева, общение в польском министерстве проходило в жесткой, но корректной форме. Российский посол излагал позицию Москвы, а его собеседник — Варшавы.

Стоит отметить, что стремление некоторых стран Евросоюза сблизиться с Россией вызывает опасения у части членов ЕС — в частности, об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Кажется, некоторые европейские лидеры не понимают, что их действия выглядят как попытка «разморозки» отношений с Россией — а это весьма недальновидная политика», — подчеркнул польский дипломат.

По его словам, потепление отношений с РФ может продемонстрировать Кремлю готовность Европы «забыть аннексию Крыма», что создаст опасный прецедент и даст Москве «уйти от ответственности». Пшидач также выразил сожаление по поводу того, что Россию пытались сдержать и отговорить от «агрессии» в Восточной Европе, но Москва «ни на полшага не отступила».

Крым, напомним, вошел в состав России по итогам общенародного референдума, на котором большинство населения региона поддержало воссоединение с РФ. Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и присоединением Крыма в марте 2014 года — тогда они были персональными и направленными против российских и крымских чиновников.

12 мая 2014 года ЕС ввел первые «крымские» экономические санкции. Европейским предпринимателям и госструктурам запретили вести совместный бизнес с рядом крупных крымских предприятий. Впоследствии санкции неоднократно продлевались и дополнялись. Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири ранее говорил, что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.