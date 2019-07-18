Никакого толку: Саксония призвала снять санкции с России

Антироссийские санкции должны быть отменены, заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, передает РИА «Новости».

«Важно урегулировать конфликт на Украине, и мы должны все для этого делать, однако санкции ни на шаг не продвинули нас здесь вперед», — подчеркнул немецкий политик.

Он отметил, что земли Восточной Германии «делают ставку» на сотрудничество с Российской Федерацией. По его словам, поддержка ФРГ строительства газопровода «Северный поток — 2» — правильный шаг, после которого должна последовать отмена санкций.

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Кречмер добавил, что возвращение России голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — тоже верное решение.

В начале июня Михаэль Кречмер уже предлагал отменить антироссийские санкции. Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что Саксония страдает от санкций против России. В Германии саксонского премьера подвергли жесткой критике.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что антироссийские санкции являются ответом на действия России в Крыму и восточной Украине и пока действия российской стороны не поменяются, «пространства» для изменения экономического сотрудничества не будет.

Глава Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер, в свою очередь, заявил, что советника саксонского премьера по внешней политике нужно «немедленно уволить».

Саксония экспортирует в Россию машины, автомобили и запчасти. В 2013 году объем такого экспорта составлял €1,3 млрд, к 2018 году он сократился на 60%. В Тюрингии разница составила 22%. Исследования воздействия санкций на немецкую экономику приходят к разным результатам.

В 2017 году Восточный комитет немецкой экономики заявил, что сумма ущерба оценивается в миллиарды евро, причем речь идет о двузначных и трехзначных цифрах.

Тем не менее, по мнению саксонского министерства экономики, негативные последствия антироссийских санкций для рынка рабочей силы федеральной земли зафиксированы не были. Их перекрыли последствия спада в российской экономике и снижение цен на нефть.

Призывы к диалогу с Россией раздаются в Германии повсеместно. 18 июля министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что длительный мир в Европе возможен лишь при сотрудничестве с Российской Федерацией, передает ФАН.

«Без Москвы мы не сможем ответить на срочные вопросы мировой политики. И мы достигнем длительного мира в Европе, только если будем сотрудничать», — сказал Маас.

Еще в феврале министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ не заинтересована в антироссийских санкциях.

«Лично я считаю, что у нас нет интереса в санкциях», — передает его слова НСН.

Санкции против РФ немецкий министр назвал «политическим шагом».

В марте депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Штефан Койтер призвал отменить введенные из-за Крыма антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не ведут к решению проблемы. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры даже не были санкционированы ООН. К тому же, по его словам, они идут против немецких и российских экономических интересов, поэтому их необходимо «срочно прекратить».

Парламентарий также назвал публикации немецких СМИ о Крыме не соответствующими реальной ситуации на полуострове. «Я могу сказать, что это fake news», — заявил Койтер. Он отметил, что в ситуации с санкциями необходимо учитывать не только международное право, но и волеизъявление крымчан.

За три дня до выступления Койтера член берлинской палаты депутатов от AfD Гуннар Линдеманн заявил, что западные санкции наносят ущерб экономике ФРГ, устанавливая препоны для сотрудничества с Россией. К тому же, из-за этого, по его словам, немецкие специалисты теряют рабочие места.