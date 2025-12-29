Размер шрифта
Атаку на резиденцию Путина назвали «ошибкой, которую ждали»

Американист Бенедиктов: атака Украины на резиденцию Путина стала ошибкой Киева
Anatolii Stepanov/Reuters

Атака Украины на резиденцию Путина на Валдае – это ошибка Киева, которую ждали в Кремле, и в Вашингтоне. Об этом в Telegram-канале RealFitzroy написал политолог-американист Кирилл Бенедиктов.

«Атака на резиденцию Путина на Валдае – это та самая ошибка, которую ждали и в Кремле, и (не все, но некоторые) в Вашингтоне. Теперь Трамп получил моральное право окончательно спихнуть поддержку киевского режима на баланс европейцев, что и было его основной целью в украинской игре», – отметил эксперт.

Также Бенедиктор добавил, что теперь президент США Дональд Трамп не даст «Томагавки» Киеву.

29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать резиденцию Путина на Валдае, а также пообещал, что эти действия не останутся без ответа. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что в телефонном разговоре с Путиным Трамп был «шокирован» и «возмущен» атакой Украины.

Ранее в Госдуме рассказали об ответе за атаку на резиденцию Путина.

