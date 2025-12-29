Размер шрифта
Россиян предупредили о штрафах за запах еды

Юрист Нечаева: за неприятные запахи в квартире можно получить штраф
Tongpool Piasupun/Shutterstock/FOTODOM

Запах холодца и другие неприятные запахи во время готовки в квартире могут стать причиной штрафа. Об этом россиян предупредила юрист Екатерина Нечаева в беседе с «Абзацем».

«Прямого штрафа за запах еды не существует, но это может подпадать под статью 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений»», — пояснила она.

За подобное нарушение российским законодательством предусмотрены штрафы, размером от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Наказать за запах еды могут в том случае, если соседи подадут жалобу в Роспотребнадзор.

Недавно директор компании «Князев и партнеры» Андрей Князев рассказал, что россияне в новогоднюю ночь могут получить штраф за запуск фейерверков с балкона, а также нарушение общественного порядка. За такое правонарушение придется заплатить до 15 тысяч рублей, уточнил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать россиян за елки и гирлянды в подъездах.

