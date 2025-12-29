Размер шрифта
Российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн

Российским фехтовальщикам юниорской сборной официально вернули флаг и гимн
Международная федерация фехтования (FIE) официально допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. В связи с этим FIE прекратит проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт.

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Украина и Швеция пытались отстранить фехтовальщиков из России, но получили отказ.

