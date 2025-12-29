Размер шрифта
Родившаяся без матки женщина стала матерью во второй раз

В США женщина родилась без матки, но смогла выносить второго ребенка
Американка с агенезией матки стала матерью во второй раз. Об этом сообщает WHIO-TV.

Родившись без матки, Аманда вышла замуж за Джона Грюнделла и годами жила с мыслью, что у них не будет детей. Но в 2020 году она узнала, может пройти трансплантацию матки в Кливлендской клинике.

Операция прошла успешно, и через полгода она с первой попытки забеременела с помощью ЭКО. В 2021-м у пары родилась дочь Грейс, а врачи решили сохранить матку, чтобы предоставить молодым родителям второй шанс.

Супруги начали попытки завести еще одного ребенка, когда Грейс было 18 месяцев.

«Мы пережили выкидыш, мы многое пережили, чтобы получить этого ребенка», — сказала Аманда.

В ноябре 2025 года, когда американка находилась на 34-й неделе беременности, у нее родился малыш Леон. Мальчик провел меньше недели в отделении интенсивной терапии новорожденных и теперь прекрасно себя чувствует.

«Это было тяжело, сложно, невероятно и чудесно», — сказала Аманда.

После удаления пересаженной матки ее держали под особым контролем. Она призналась, что всем сердцем благодарна донору за то, что он сделал для ее семьи.

