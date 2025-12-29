Размер шрифта
Путин определил норму призыва граждан на военную службу в 2026 году

Путин установил нормой призыва на военную службу в 2026 году 261 тысячу человек
Президент России Владимир Путин своим указом определил норму призыва граждан на военную службу в 2026 году в объеме 261 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Речь об указе «О призыве в 2026 году граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

28 октября Госдума приняла закон о призыве на срочную военную службу в течение всего календарного года. Согласно изменениям, медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь будут проводиться в течение всего года. Однако отправка призывников для прохождения службы, как и ранее, будет осуществляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также среди нововведений то, что призывная комиссия может принимать решения об отсрочке от службы или освобождения от призыва без личного присутствия граждан. Военкоматы получили право выдавать выписки из реестра воинского учета в электронном формате.

Ранее в России завершился осенний призыв в армию.

