США дали совет Зеленскому о «передышке» на фронте

Ушаков: США рекомендовали Зеленскому не добиваться передышки на фронте
Jonathan Ernst/Reuters

США порекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому «даже не пытаться» получить передышку на фронте. Об этом рассказал ТАСС помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

29 декабря Дональд Трамп в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину, что на встрече с Зеленским 28 декабря американская сторона «в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулировании конфликта и не прикрываться требованиями о временном прекращении огня», отметил Ушаков.

«Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая привела бы к реальному завершению вооруженного конфликта», – подчеркнул Ушаков.

Также в разговоре с Путиным Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, которые, на взгляд Кремля, оставляют Киеву «поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств».

Также Ушаков отметил, что Трамп был возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае.

29 декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор на котором обсудили урегулирование кризиса на Украине. Также Путин с Трампом общались 28 декабря. По словам Ушакова, Трамп убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Сам Трамп назвал разговор «хорошим и продуктивным».

Также 28 декабря Трамп встретился в Палм-Бич во Флориде с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. По итогам переговоров Трамп назвал встречу замечательной, а Зеленский сообщил о готовности мирного плана на 90%. Однако он отметил, что вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС остаются открытыми.

Ранее Дмитриев обвинил Европу в попытках сорвать мир на Украине.

