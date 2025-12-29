В Петрозаводске вынесли приговор экс-полицейскому, который сжег женщину-адвоката

Экс-полицейский из Петрозаводска получил срок за расправу над экс-возлюбленной

В Петрозаводске осудили экс-полицейского, который удушил и сжег женщину. Об этом пишет «Daily Карелия».

В Петрозаводском городском суде поставили точку в деле 45-летнего Евгения Родионова, бывшего полицейского, который расправился с 36-летней Ириной.

Преступник долгое время состоял в отношениях с жертвой, работавшей адвокатом. Они начали встречаться, пока он был в браке, однако мужчина стал тяготиться связью и решил избавиться от Ирины.

«Меня очень, честно говоря, напрягали эти отношения. Я уже чувствовал опять вот каким-то, вот как в рабстве в каком-то: принеси, подай, привези, отвези, забери, подари мне там что-то, оплати мне что-то. Мне это не очень нравилось. Я просто хотел с ней поговорить, чтобы вот это все закончилось», — заявил он.

Последней каплей, по словам Родионова, стали оскорбления в адрес его детей. Когда Ирина вновь начала обсуждать его семью, мужчина не выдержал и напал на нее. Однако было установлено, что он спланировал преступление заранее.

Он выбрал глухой участок без камер, привез туда жертву, нанес ей шесть ударов руками и ногами по голове, удушил, а тело с вещами вывез в лес, облил бензином и сжег, засыпав остатки землей и снегом.

Прокурор требовал 13 лет строгого режима, но суд вынес приговор — 9,5 лет колонии, а также обязал фигуранта выплатить 2,6 млн рублей компенсации морального вреда семье потерпевшей.

На суде Родионов извинился перед родными жертвы, но те отвергли его извинения.

