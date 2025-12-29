В Петербурге задержали главу муниципалитета по делу об убийствах

СК задержал главу МО «Дачное» по подозрению в убийстве 2003 года в Петербурге

В Санкт-Петербурге главу муниципального образования «Дачное» Вадима Сагалаева задержали в его собственной квартире. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Ему инкриминируют организацию громкого теракта 22-летней давности — взрыва возле здания Смольного, сообщили в СК России.

«В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые, входившие в состав устойчивой организованной группы, с июня по октябрь 2003 года совершили ряд преступлений», — говорится в сообщении.

По данным следствия, летом 2003 года подозреваемые, одним из которых был Сагалаев, убили семейную пару и их охранника. Конфликт между сторонами возник из-за перераспределения акций нескольких коммерческих предприятий.

В октябре того же года подозреваемые пытались подорвать автомобиль коммерсанта, но их заметили свидетели, из-за чего довести до конца свой преступный замысел Сагалаеву и его сообщнику не удалось. В данный момент подельник главы муниципалитета находится в розыске.

Ранее столичные следователи раскрыли убийство главы компьютерной компании 25-летней давности.