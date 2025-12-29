Ушаков: Трамп сказал, что США «слава богу» не дали Киеву ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп сам сказал, что США, «слава богу», не давали Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что Трампу сообщили о попытке киевского режима атаковать беспилотниками государственную резиденцию Путина в Новгородской области.

«Это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава богу, не давала Tomahawk», – сказал он.

Ранее сообщалось, что американский план урегулирования конфликта на Украине предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. Как сообщал колумнист The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус, американские чиновники рассматривают возможность отправки этих ракет Киеву как альтернативу размещению войск европейских стран на Украине в качестве «силы сдерживания» после прекращения конфликта.

Ранее Лавров сообщил о попытке нападения украинских беспилотников на государственную резиденцию Путина на Валдае.