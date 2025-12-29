Названа неочевидная причина ухудшения памяти у пожилых

Потеря зубов может быть связана с ускоренным ухудшением памяти. К такому выводу пришли ученые из университета Хиросимы, изучив влияние жевательной функции на работу мозга у стареющих мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Archives of Oral Biology (AOB).

В эксперименте животных разделили на несколько групп: одна группа мышей получала обычный корм, а другая придерживалась диеты с пониженным содержанием белка. У части животных коренные зубы были сохранены, а у других удалены.

Спустя шесть месяцев именно потеря зубов оказалась главным фактором ухудшения памяти. Мыши без коренных зубов заметно хуже справлялись с когнитивными заданиями, даже если их рацион по составу не отличался от контрольной группы.

Авторы подчеркивают, что дефицит белка влиял на мозг значительно слабее и затрагивал лишь отдельные области. Напротив, снижение жевательной нагрузки сопровождалось выраженными изменениями в гиппокампе — зоне мозга, критически важной для формирования и хранения воспоминаний. Анализ тканей показал усиление воспалительных процессов и признаки гибели нейронов у животных с потерей зубов, что хорошо согласуется с результатами поведенческих тестов.

По мнению исследователей, активное жевание может играть защитную роль для мозга, поддерживая нормальную нейронную активность и кровоснабжение. В перспективе это означает, что сохранение или восстановление жевательной функции — например, с помощью своевременного протезирования — может стать одним из простых и доступных способов замедлить когнитивное снижение в пожилом возрасте.

