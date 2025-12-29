Ушаков: Вашингтон на переговорах требовал от Киева делать реальные шаги к миру с Москвой

Американская администрация в ходе переговоров во Флориде заняла наступательную позицию по отношению к украинской делегации, требуя от Киева реальных шагов в направлении мирного разрешения конфликта. Об этом на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня», — сказал он.

По словам Ушакова, Трамп сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что американская сторона рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому «не пытаться получить передышку» для своей армии, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности для достижения реального завершения конфликта.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По итогам переговоров, которые продлились более двух с половиной часов, Трамп сделал заявление, что «встреча прошла отлично» и что стороны добились «значительного прогресса в прекращении конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, что Трамп пообещал Украине после переговоров.