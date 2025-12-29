РФС снял трансферный бан с клуба-сенсации сезона

Российский футбольный союз (РФС) снял запрет на регистрацию новичков с калининградской «Балтики», сообщает РИА Новости.

По словам представителя РФС Романа Дьякова, решение о снятии запрета было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг 29 декабря.

Помимо «Балтики», разрешение на регистрацию новых игроков получил челнинский ФК «КАМАЗ».

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», набрав 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от «быков» всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. ЦСКА расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Владимир Путин наградил Сергея Галицкого и Гаджи Гаджиева орденами Дружбы.