США уничтожили «крупный объект» на территории Венесуэлы

На прошлой неделе американские военные уничтожили «крупный объект» на территории Венесуэлы. Об этом в интервью радиоведущему и спонсору Республиканской партии Джону Катсиматидису рассказал президент США Дональд Трамп.

«У них [Венесуэлы] есть большой завод или крупный объект, откуда прибывают корабли. Две ночи назад мы вывели его из строя. Мы нанесли им очень сильный удар», — сказал он.

Трамп не уточнил, о каком именно объекте шла речь.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Глава Белого дома также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

