Новости политики

«Почерк террористов не меняется»: Слуцкий — об атаке Киева на резиденцию Путина

Депутат Слуцкий заявил, что европейцы были соучастниками атаки на резиденцию Путина
Inna Varenytsia/Reuters

Европейская «партия войны» была соучастником Киева в попытке атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что атака подрывает усилия США по мирному урегулированию.

«Атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области — акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Зеленского. И европейская «партия войны» — его прямые соучастники. Почерк террористов не меняется. После Стамбула-1 была постановка в Буче, после первых раундов Стамбула-2 — масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с Трампом — налет дронов на резиденцию главы российского государства. Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Не удивительно, что президент США назвал действия Киева «сумасшествием», пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегацией. Уверен, ответные меры неминуемо последуют от России. В том числе, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, будет изменена переговорная позиция», — сказал он.

До этого Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 91 беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены российскими средства противовоздушной обороны (ПВО), уточнил министр.

Лавров отметил, что в связи с окончательным переходом Киева к политике террора Россия намерена пересмотреть свою переговорную позицию по урегулированию конфликта. Также глава МИД пообещал, что действия киевских властей не останутся без ответа. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены Россией.

Лавров также заявил, что эта ситуация не отразится на переговорах с США, и они будут продолжены.

Ранее Зеленский сделал заявление на фоне обвинений Киева в попытке удара по резиденции Путина.

