Новости политики

В Госдуме возмутились лицемерными заявлениями Киева после атаки на резиденцию Путина

Депутат Белик: Киев громко кричит о мире, но выбирает путь террора
Владимир Федоренко/РИА Новости

Попытка атаки украинских сил на резиденцию российского президента демонстрирует желание Киева обострить ситуацию и затянуть конфликт. Об этом заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Вместо конструктивного диалога и поисков компромиссов [президент Украины Владимир] Зеленский и его окружение, громче всех заявляющие о мире, на самом деле выбирают путь террора и насилия», — сказал Белик.

Ранее 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские силы совершили попытку атаковать государственную резиденцию Путина на Валдае. Лавров подчеркнул, что «безрассудные действия» Украины не останутся без ответа и что Вооруженные силы РФ уже определили цели ответных ударов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что Украина своими «сумасшедшими действиями» заставляет Россию пересматривать договоренности.

Ранее Зеленский ответил на заявления об атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина на Валдае.

