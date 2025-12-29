Размер шрифта
Брижит Бардо похоронят на берегу моря, а не в ее саду

Актрису Бардо похоронят на морском кладбище коммуны Сен-Тропе
Remy de la Mauviniere/AP

Французскую актрису и зоозащитницу Брижит Бардо не похоронят в ее саду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио Ici.

Бардо заявляла, что желает быть захороненной на территории своей виллы, а не на городском кладбище, где любопытные туристы могут испортить могилы ее родителей. Однако, уточнила мэрия Сен-Тропе, позже артистка изменила свое решение.

Кроме того, в префектуре департамента Вар уточнили, что не получали запроса на организацию могилы на территории виллы Бардо «Ла-Мадраг».

На кладбище Сен-Тропе, расположенном на берегу моря неподалеку от центра города склеп актрисы будет находиться неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима — ее первого супруга.

Прощание с артисткой состоится 7 января.

О смерти Брижит Бардо сообщило издание Le Figaro 28 декабря. Актриса скончалась в возрасте 91 года. Точная причина смерти знаменитости не называется, известно лишь то, что она болела и незадолго до кончины проходила лечение в больнице. Бардо сделали операцию, после которой она продолжила восстановление в своем доме в Сен-Тропе.

В октябре появлялись слухи о смерти Бардо, однако тогда актриса опровергла ложную информацию. Она назвала человека, распространившего эту фейковую новость, «идиотом», заявив, что с ней все в порядке и она не собирается уходить на покой.

Ранее «Газета.Ru» публиковала фотографии из жизни Брижит Бардо.

