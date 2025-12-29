Размер шрифта
Миронов назвал инициаторов атаки на резиденцию Путина

Миронов: атаку на резиденцию Путина одобрили европейские хозяева Киева
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что киевские власти не могли самостоятельно санкционировать атаку на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Разрешение на удар было получено от «европейских хозяев» украинского режима, заявил он ТАСС.

«Самостоятельно они вряд ли бы решились на подобную крайнюю меру. Убеждён, что прямой сигнал им дали их западные кураторы, которые давно стремятся обезглавить нашу страну и добиться её поражения», — отметил политик.

Миронов расценивает инцидент не как элемент дипломатического давления в ходе переговорного процесса, а как целенаправленную попытку физического устранения российского лидера. «Противники загнаны в тупик, где единственный выход для них — капитуляция. Отсюда и эти агонизирующие попытки», — пояснил депутат.

Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 91 беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены российскими средства противовоздушной обороны (ПВО), уточнил министр.

Ранее Зеленский сделал заявление на фоне обвинений Киева в попытке удара по резиденции Путина.

