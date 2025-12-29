В Шереметьево задержали более 70 рейсов

В Шереметьево задержали более 15 рейсов на вылет и 60 на прилет

В аэропорту Шереметьево задержаны вылеты более чем 15 рейсов и прилеты свыше 60. Об этом сообщает ТАСС.

Задержки и переносы рейсов на более позднее время привели к образованию крупных очередей на регистрацию. Причины нарушений в расписании пока не разглашаются.

Пассажирам через объявления сообщают о возможности бесплатно получить воду и питание в кафе терминалов.

28 декабря в аэропортах Внуково и Шереметьево из-за действовавших накануне ограничений на полеты на прилет и вылет задержались более 270 рейсов.

27 декабря столичные воздушные гавани временно принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации назвали обстановку в терминалах аэропортов спокойной и отметили, что пассажирам выдали матрасы и обеспечили бесплатный и неограниченный доступ к воде. В 23:55 Шереметьево возобновил штатную работу, а во Внуково это произошло спустя 17 минут.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.