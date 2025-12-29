Кушанашвили обматерил Долину

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили в подкасте «ЗА ДЕНЬГИ» обматерил народную артистку Ларису Долину.

«Когда мы говорим про Ларису Долину, видно, что она ненавидит людей. Она желчная. Я знаю ее с 92 года», — отметил шоумен.

По словам Кушанашвили, он ожидал, что Долина «рано или поздно» попадет в большой скандал. Однако он не ожидал, что ее имя станет нарицательным. Шоумен заявил, что певица и ее сторона пыталась унизить «простую мать-одиночку». Речь идет о покупательнице квартиры певицы Полине Лурье.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

29 декабря адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что артистка отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу законной владелицы. По ее словам, Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

Кушанашвили отметил, что был «приятно изумлен» решением Верховного суда.

«Я с ужасом ждал этого заседания Верховного суда. Думал: «Ну неужели людей растопчут?» Нет, уже было понимание. Чаша терпения переполнится! <…> Понятно, что это циничный пример. Но люди могут привыкнуть, к чему все привыкли. Что ужасает Нагиева. Но люди не сдадут свою хибарку, свою берлогу!» — заявил телеведущий.

Как заявил Кушанашвили, времена, когда боготворили артистов, закончились. Он рассказал, что Долина всегда хамила и грубила людям. Он назвал певицу психически больной и сравнил ее с ведьмой. По словам шоумена, он не сочувствует артистке.

