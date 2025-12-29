Размер шрифта
Путин подписал указ о проведении ежегодной недели космоса

Путин подписал указ о проведении ежегодно с 6 по 12 апреля недели космоса
«Роскосмос»

Президент РФ Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране неделю космоса. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космической деятельностью, постановляю: 1. Проводить ежегодно, начиная с 2026 года, с 6 по 12 апреля в Российской Федерации неделю космоса», — говорится в документе.

28 декабря стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель вывела на орбиту спутники. Основной полезной нагрузкой «Союза-2.1б» были два спутника стереоскопической съемки Земли «Аист-2Т» №1 и №2. Кроме них в космос отправили еще 50 аппаратов. Среди них — спутники научного и технологического назначения российских организаций, дружественных государств: Ирана, Белоруссии, Эквадора, а также образовательные спутники, изготовленные в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Амурской областях и Якутии.

До этого сообщалось, что правительство РФ направит 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников и обеспечение связи.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о планах России по запуску ракет.

