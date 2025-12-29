Путин наградил Галицкого и Гаджиева орденами Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил основателя и владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева орденами Дружбы. Соответствующая информация появилась на правовом портале страны.

Галицкий и Гаджиев получили ордена с формулировкой «за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу».

В 2025 году «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», набрав 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от «быков» всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. ЦСКА расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

