Названа дата выхода фильма «За Палыча! 2» со звездой «Реальных пацанов»

Фильм «За Палыча! 2» с Николаем Наумовым выйдет 1 января
Пресс-служба «Каро Премьер»

Фильм «За Палыча! 2» выйдет 1 января. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе дистрибьюторской компании «Каро Премьер».

В новом фильме раскроют неожиданные секреты десантника Палыча.

Сергей Шакуров исполнил роль Палыча. Он участвовал в создании сценария и часто импровизировал на съемочной площадке. В картине также сыграли Анатолий Журавлев, Татьяна Догилева и Николай Наумов.

Продюсер фильма Максим Боев назвал Шакурова идеальным актером.

«Даже когда заканчивалась смена, просил дополнительное время, потому что хотел сделать лучшие дубли. У него невероятная энергия, которая чувствуется через экран», — заявил продюсер.

Первая часть фильма вышла в 2023 году. Она рассказывала о мажоре Артеме Голубе, который из-за аварии с влиятельным человеком оказывается на срочной службе в ВДВ. После армии парень узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. На земле мужчины в поселке Подгорном приезжий бизнесмен Василий планирует возвести торговый центр. Десантник Палыч протестует и пропадает.

Ранее Наталья Штурм призвала жену звезды «Счастливы вместе» показать следы побоев.

