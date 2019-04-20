Порошенко против Зеленского: кому достанется Украина. LIVE

Кстати, еще до первого тура голосования с аналогичными обвинениями столкнулся и сам Петр Порошенко. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвиняла своего оппонента в подкупе.

«Я знаю, что за последние годы они довели страну до того, что украинцы не воспринимают ни президента, ни его коррумпированное окружение. Если они продолжат подготовку к масштабной купле выборов, то украинцы этого терпеть не будут, — заявила Тимошенко. — А как бороться за свои права, украинцы знают и умеют».

Видимо, она намекала на возможность повторения «майдана». Тут надо отметить, что Тимошенко долгое время лидировала в рейтингах, и отошла на второе место после объявления о выдвижении Зеленского. А буквально за несколько недель до выборов она достаточно стабильно отошла на третьи позиции в рейтинге популярности кандидатов.