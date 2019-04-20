Порошенко против Зеленского: кому достанется Украина. LIVE

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Впрочем, действия киевских властей, которые пытаются отыграть несколько позиций, понятны. Зеленский лидирует по данным всех социологических служб.
18 апреля вышли последние рейтинги кандидатов. Согласно им, среди тех, кто на тот момент уже принял решение, за Зеленского готовы были проголосовать 73%. За Порошенко — только 27%.
Кстати, еще до первого тура голосования с аналогичными обвинениями столкнулся и сам Петр Порошенко. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвиняла своего оппонента в подкупе.
«Я знаю, что за последние годы они довели страну до того, что украинцы не воспринимают ни президента, ни его коррумпированное окружение. Если они продолжат подготовку к масштабной купле выборов, то украинцы этого терпеть не будут, — заявила Тимошенко. — А как бороться за свои права, украинцы знают и умеют».
Видимо, она намекала на возможность повторения «майдана». Тут надо отметить, что Тимошенко долгое время лидировала в рейтингах, и отошла на второе место после объявления о выдвижении Зеленского. А буквально за несколько недель до выборов она достаточно стабильно отошла на третьи позиции в рейтинге популярности кандидатов.
Вечером 20 апреля шестой апелляционный административный суд Киева и вовсе рассматривал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов. Это было Дело № 855/124/10 о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30 января 2019 года о регистрации Зеленского в качестве кандидата.
Впрочем, такие вопросы в такие сроки не решаются.
Предварительные же результаты выборов начнут появляться совсем скоро после начала подсчета голосов. То есть основная динамика подсчета будет ясна уже сегодня вечером. Официальные же результаты голосования будут объявлены не позже 1 мая, а еще через три дня они должны быть обнародованы в газетах «Голос Украины» и «Правительственный курьер». Инаугурация нового (или старого, кто знает) президента должна пройти в срок до 31 мая.
Кстати, результаты экзит-поллов на Украине (и это общемировая практика) нельзя оглашать до закрытия избирательных участков (а это произойдет в 20.00 по Москве). Однако на первом туре, который состоялся 31 марта, журналисты и блогеры нашли способ «передать весточку» с избирательных участков. «Слитые» поллы выставляли в сети, заменяя имена кандидатов названием алкогольных напитков. Так, Петр Порошенко был завуалирован «шоколадным ликером» (по очевидной аналогии с кондитерской фабрикой), а Владимир Зеленский прятался под словом «ЗеБровка» (элемент политической агитации: Зеленский использовал сокращение «Зе!» в ходе предвыборной кампании).
Так что сегодня, зная специфику украинского политического процесса, вполне вероятно, что мы будем получать «скрытые» сообщения о том, как голосуют украинцы еще задолго до завершения процедуры выборов.
(Тут, правда, отдельно напомним, что просочившиеся данные чаще всего не совпадали друг с другом, однако лидерство Зеленского было угадано верно — хотя и не совсем точно в процентном соотношении).
Наблюдателей от России на этих выборах не будет. Впрочем, это не новость — их не было и на первом туре голосования. 7 февраля 2019 года Верховная рада законодательно запретила гражданам РФ присутствовать на выборах в качестве официальных наблюдателей. Не допускается ни персонального присутствия, ни присутствия в составе международных миссий. Несмотря на то что, в частности, в Германии выражали обеспокоенность принятием подобного решения, Киев не изменил своего решения. Москва в итоге решила не направлять своих наблюдателей из опасений возможных провокаций в ходе выборов.
Кроме того, мониторингом выборов будут заниматься около 90 тыс. наблюдателей от местных неправительственных и общественных организаций, а также от самих кандидатов в президенты.
За ходом нынешнего голосования наблюдают около 3 тыс. официальных наблюдателей от 22 иностранных государств и 19 международных организаций (например, Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе // БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европейский парламент, Национальный демократический институт международных отношений США и ряд других).
Отдельно стоит сказать и о том, что граждане Украины, проживающие в России, также лишены возможности проголосовать. 31 декабря 2018 года ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков, которые ранее работали в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.
При этом отдельно отметим, что Киев не включил в список избирателей тех, кто проживает на территории самопровозглашенных республик Донбасса.
Более того, даже «внутренне перемещенные лица» (то есть те граждане Украины, которые покинули территории, охваченные военными действиями, и переехали в другие украинские города) также не включены в списки избирателей, то есть проголосовать на этих выборах они не смогут, передает ТАСС.
Избирательные участки на Украине открылись. Проголосовать жители страны смогут до 20.00 (время совпадает в московским).
Всего будут открыты 29 982 участка в 199 округах на территории Украины. Граждане этой страны, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на 1010 участке в 72 государствах мира.
В голосовании смогут принять участие 30 млн 311 тыс. 492 человека. Это все граждане Украины, достигшие 18 лет. Общая численность жителей Украины, согласно госстату страны, — 42 млн. 122 тыс. 657 человек.
До самого последнего дня не утихали скандалы вокруг Владимира Зеленского. 20 апреля появилась информация, что данные о жене кандидата были размещены в базу украинского сайта «Миротворец». Ее признали «информатором незаконных вооруженных формирований».
Якобы она поделилась в соцсети публикацией, в котором предлагалось вознаграждение в российских рублях за информацию о перемещениях украинских военнослужащих.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня на Украине финал президентской гонки, до которого дошли в статусе лидера Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Социологи отдают предпочтение именно шоумену, не имеющему политического опыта. Однако политическая программа комика все еще остается загадкой.
Программа Порошенко, скорее всего, тоже не тайна, хотя и она не была подробно детализирована — его избирательная кампания больше выстраивалась вокруг того, что официальные киевские власти расценивают как главные достижения последних пяти лет работы — «Армия, Вера, Язык».
Кому отдадут предпочтение украинцы сегодня и кто возглавит страну на ближайшие несколько лет, следим в режиме онлайн.